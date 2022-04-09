Люди
Сегодня в 01:33
1 мин.

Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли

Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли
Фото: Anthony Tran / Unsplash

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала в своем Telegram-канале оптимальное лекарство от головной боли.

Специалист объяснила, что при наличии мигрени нужно сразу выпить лекарство. При этом она объяснила, что боль прежде всего связана с сосудами и нервами, которые находятся либо в апоневрозе над костями черепа, либо в оболочках, окружающих мозг.

«Как только заболела голова, принимайте таблетку, любой обезболивающий препарат. Одним из лучших является парацетамол, потому что он разрешен беременным женщинам и кормящим мамам», — сообщила Малышева.

Она также добавила, что если головные боли не проходят в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу и сделать МРТ.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников раскрыл причину хорошего самочувствия, рассказав о привычках, которые стоит взять за ежедневное правило.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.