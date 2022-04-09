Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли
Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала в своем Telegram-канале оптимальное лекарство от головной боли.
Специалист объяснила, что при наличии мигрени нужно сразу выпить лекарство. При этом она объяснила, что боль прежде всего связана с сосудами и нервами, которые находятся либо в апоневрозе над костями черепа, либо в оболочках, окружающих мозг.
«Как только заболела голова, принимайте таблетку, любой обезболивающий препарат. Одним из лучших является парацетамол, потому что он разрешен беременным женщинам и кормящим мамам», — сообщила Малышева.
Она также добавила, что если головные боли не проходят в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу и сделать МРТ.
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