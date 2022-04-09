Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли

«Как только заболела голова, принимайте таблетку, любой обезболивающий препарат. Одним из лучших является парацетамол, потому что он разрешен беременным женщинам и кормящим мамам», — сообщила Малышева.

Она также добавила, что если головные боли не проходят в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу и сделать МРТ.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников раскрыл причину хорошего самочувствия, рассказав о привычках, которые стоит взять за ежедневное правило.