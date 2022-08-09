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Малышева раскрыла пользу поездок на море

Малышева раскрыла пользу поездок на море
Фото: Camille Brodard / Unsplash

Пользу поездок на море раскрыла в личном Telegram-канале врач и телеведущая Елена Малышева.

«Звуки моря уникальны! Для них придуман специальный термин: «белый шум». Ученые выяснили, что белый шум способствует быстрому засыпанию, а также качественному и глубокому сну. Такое воздействие оказывает даже шум моря, воспроизведенный на устройстве», — указала Малышева на одно из полезных свойств отдыха на море.

Медик отметила, что благоприятное воздействие на организм оказывает морской воздух. Весь секрет в том, что водоросли выделяют газообразный йод, важный для работы щитовидной железы.

Полезно для человека и плавание. Оно укрепляет мышцы, улучшает кровоснабжение, предотвращая развитие остеоартрита, и снижает давление на суставы. А морская вода способствует быстрому заживлению ран — многие бактерии гибнут в соленой среде.

Ранее в программе Малышевой раскрыли главные причины импотенции. Медики развеяли миф о том, что основная причина снижения потенции — лекарства.

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