В программе Малышевой раскрыли главные причины импотенции

Главные причины импотенции раскрыли в программе «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллега кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. По словам врачей, это недостаточное наполнение кровью сосудов полового члена.

Медики развеяли миф о том, что основная причина снижения потенции — лекарства. По данным Гандельмана, прием Бета-препаратов или мочегонных средств оказывает такое воздействие лишь на небольшую часть мужчин. И лекарства эти можно заменить после консультаций с врачом или принимать вместе со средствами для улучшения потенции.

Малышева и Гандельман рассказали, что чаще всего влияет на снижение потенции чрезмерное употребление сахара и соли. Они могут повреждать стенки сосудов, что приводит к недостаточному притоку крови к половому органу. Телеведущие рекомендовали следить за уровнем сахара и отказаться или уменьшить количество соли в рационе.

Другой причиной импотенции они назвали ожирение, снижающее уровень тестостерона — полового гормона, «отвечающего» за мужскую потенцию. Специалисты привели научные данные о его связи с объемом талии. Если талия меньше 94 сантиметров — уровень тестостерона в норме, если больше 102, он, скорее всего, низкий.

Проблемы в интимной жизни сулит мужчинам и холестерин. «Атеросклеротические бляшки перекрывают просвет сосудов, а если они не наполняются кровью, значит есть проблема в кровоснабжении сосудов полового члена и скоро это придет в сердце и мозг. Импотенция — предвестник инфаркта», — сказал Гандельман.

Ранее Малышева и Гандельман назвали главные летние опасности. «Наступило лето, дорогие друзья, а лето — это всегда жара. Летом всегда резко поднимаются вверх сердечные проблемы», — начала Малышева.