Малышева раскрыла простой способ справиться с укачиванием

Простой способ справиться с укачиванием раскрыла телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в своем Telegram-канале. Она отметила, что рекомендация будет актуальна для всех, кто путешествует на корабле в сезон отпусков.

Специалист рассказала, что решить проблему вестибулярного аппарата помогают специальные препараты. «Это лекарства, блокирующие гистаминовые рецепторы. Их можно найти практически в любой аптеке», — пояснила Малышева. Она порекомендовала принимать таблетку до вступления на борт и напомнила, что лекарство действует около 3,5-4 часов.

Ранее Малышева назвала способы избавиться от головокружения без таблеток. По ее словам, иногда головокружение возникают из-за смещения камешков внутри уха, которые необходимо вернуть на место.