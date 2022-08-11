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Малышева раскрыла простой способ справиться с укачиванием

Малышева раскрыла простой способ справиться с укачиванием
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Простой способ справиться с укачиванием раскрыла телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в своем Telegram-канале. Она отметила, что рекомендация будет актуальна для всех, кто путешествует на корабле в сезон отпусков.

Специалист рассказала, что решить проблему вестибулярного аппарата помогают специальные препараты. «Это лекарства, блокирующие гистаминовые рецепторы. Их можно найти практически в любой аптеке», — пояснила Малышева. Она порекомендовала принимать таблетку до вступления на борт и напомнила, что лекарство действует около 3,5-4 часов.

Ранее Малышева назвала способы избавиться от головокружения без таблеток. По ее словам, иногда головокружение возникают из-за смещения камешков внутри уха, которые необходимо вернуть на место.

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