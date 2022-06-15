Малышева и Шубин назвали способы избавиться от вызванной стрессом головной боли

Способы избавиться от вызванной стрессом головной боли назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.

«Я бы вам рекомендовал сделать несколько физических движений: присядьте или дайте в ухо обидчику — это самый лучший вариант, но не допустимый в наших социальных обстоятельствах. Не помешает немножко размяться: пройтись или присесть», — сказал Шубин.

По мнению врачей, можно сделать и дыхательную гимнастику: медленно вдохнуть, задержать дыхание и медленно выдохнуть. Такие упражнения помогают снять мышечное напряжение. Кроме того, можно зажать в зубах карандаш, тогда напряжение перейдет на челюсть, или, если ничего не помогает, то принимать обезболивающие, но не более пяти дней.

«Принять обезболивающие надо сразу, как только голова заболела. Если головная боль в разгаре, купировать ее в сто раз труднее, чем в начале. Это касается всех видов головной боли», — сказала Малышева.

Ранее Малышева назвала три правила выходного дня. Малышева отметила, что всю неделю люди недосыпают, не ходят в зал и сидят на диете, а затем хотят компенсировать все это в выходные.