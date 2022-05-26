Люди
Сегодня в 22:05
1 мин.

Малышева назвала способ снижения уровня холестерина

Малышева назвала способ снижения уровня холестерина
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Способ диагностики и метод лечения повышенного холестерина назвала в своем Telegram-канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

«Если у вас повышен холестерин, это значит, что в ваших сосудах могут быть бляшки. И вы находитесь в группе высокого риска по развитию инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых катастроф», — предупредила врач.

Первое, что по словам специалиста нужно сделать — пройти ультразвуковое исследование сосудов. В зависимости от результатов исследования врачи для снижения уровня холестерина могут назначить препараты — статины. При этом важно принимать лекарства именно вечером, так как холестерин вырабатывается обычно ночью.

«80-85 процентов холестерина вырабатывает наша печень. Поэтому без лекарств во многих случаях не обойтись. Статины блокируют выработку холестерина печенью. И именно так мы добиваемся снижения холестерина в крови», — пояснила телеведущая.

Ранее Малышева и Гандельман перечислили основные признаки гепатита.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.