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Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения

Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения
Фото: Pixabay

В список продуктов для поддержания хорошего настроения входят творог, грецкий орех и черный шоколад. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущие, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман.

Шубин объяснил, что творог способствует выработке серотонина — гормона удовольствия, который на 80 процентов формируется бактериями толстого кишечника. Эти бактерии, по его словам, необходимо «подкармливать» творогом.

Вторым продуктом для поддержания хорошего настроения является грецкий орех, содержащий ненасыщенные жирные кислоты омега-3, рассказала Малышева. Доказано, что регулярное потребление омега-3 улучшает функцию мозга, повышает настроение, а также защищает от развития атеросклероза, подчеркнул Гандельман. Врачи также добавили, что хорошее настроение человеку также обеспечат 25-50 граммов горького шоколада.

Ранее Малышева назвала способ снижения уровня холестерина.

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