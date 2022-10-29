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01:23, 29 октября 2022
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Малышева назвала главного провокатора цирроза печени

Малышева назвала главного провокатора цирроза печени
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Главного провокатора цирроза печени назвали в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева и ее коллеги кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.

«Запомните: главная причина цирроза печени не алкоголь, а ожирение», — заявила Малышева. По мнению врачей, в холодное время года люди обычно становятся менее подвижными и начинают переедать. Это увеличивает риск развития жировой дистрофии печени.

Злоупотребление алкоголем тоже плохо сказывается на печени: спиртное разрушает клетки органа. В целях профилактики ведущие рекомендовали вести здоровый образ жизни: не забывать про физические нагрузки и следить за своим рационом.

Ранее гастроэнтеролог назвала указывающие на заболевания печени симптомы. По ее словам, зная эти признаки, можно вовремя обратиться к гастроэнтерологу-гепатологу для обследования и предотвратить развитие болезней.

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