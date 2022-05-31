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Малышева сообщила о бессмысленности и опасности голодания

Малышева сообщила о бессмысленности и опасности голодания
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О бессмысленности и опасности голодания для похудения сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Органеллы внутри клетки называются митохондрии. Сжигание жира происходит здесь. Если вы едите мало, но физически не активны, они не будут сжигать жир», — заявила Малышева.

Более того, по ее словам, голодание приводит к опасным последствиям. При недостатке еды печень человека будет стремиться сохранить жир. Таким образом низкая калорийность приведет к жировой дистрофии печени, рассказала ведущая программы.

Малышева напомнила, что в снижении веса важны три составляющие: правильная работа над собой, поддержка окружающих и консультация со специалистом.

Ранее Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения. Например, творог способствует выработке серотонина — гормона удовольствия, который на 80 процентов формируется бактериями толстого кишечника.

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