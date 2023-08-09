Малышева предупредила россиян об опасности одного блюда в летних уличных кафе

Об опасности одного блюда в летних уличных кафе предупредили россиян врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Доктора дали рекомендации в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Медики предостерегли телезрителей от покупки салатов с майонезом и сметаной в общепите во время жары. «Салаты с такой заправкой — это очень хорошая среда для размножения микробов», — пояснил Коновалов. Малышева подтвердила эту информацию и отметила, что при высокой температуре в готовой еде активнее размножаются микроорганизмы.

Ранее Малышева развеяла миф о замороженных овощах и ягодах. Она заявила, что при заморозке продукты не теряют полезных свойств.