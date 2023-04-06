Малышева развеяла миф о замороженных овощах и ягодах

Распространенный миф о замороженных овощах и ягодах развеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева. Она заявила, что при заморозке продукты не теряют полезных свойств.

По ее словам, несмотря на то, что замороженная еда в продуктовых магазинах страны стоит дешевле, чем незамороженная, это не значит, что она менее насыщенна полезными свойствами. Наоборот, в замороженных продуктах количество полезных веществ больше, подчеркнула врач.

Так, в 100 граммах свежей смородины содержится три суточных дозы витамина С. А в замороженной смородине 30 суточных доз потому, что уходит лишняя вода, отметила Малышева.

Ранее Малышева высказалась о пользе сушеных фруктов. По ее словам, в таком виде они полезнее.