Малышева рассказала об уникальной технологии спасения пациентов с раком крови

О разработке уникальной технологии спасения пациентов с раком крови рассказала в личном Telegram-канале российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель Елена Малышева. Ранее главным методом лечения была химия с высокими дозами лекарств, самый страшный побочный эффект которой — полное убийство иммунитета.

«Мало кто знает, что 50 процентов иммунитета находится в кишечнике. Его создают здоровые кишечные бактерии — микробиота. И если эти здоровые микробы убиты, то у больных нет сил сопротивляться инфекции. Кишечник съедает супербактерия, на которую антибиотики не действуют», — объяснила Малышева.

По словам известной телеведущей, российским врачам удалось разработать уникальную технологию спасения пациентов с раком крови. Пациентам нужно дать капсулы — бактерии толстого кишечника, микробиота, приготовленные из фекалий здоровых людей. «Это комплекс микробов-защитников, которые обеспечивают больному иммунитет. Именно человеческая микробиота дает больному возможность победить рак», — заявила специалист.

Малышева уточнила, что уже тысячи пациентов с тяжелыми осложнениями при раке крови и пересадке костного мозга выжили благодаря этому методу.

Ранее Малышева раскрыла простой способ справиться с укачиванием. Она отметила, что рекомендация будет актуальна для всех, кто путешествует на корабле в сезон отпусков.