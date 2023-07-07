Маммолог предупредил загорающих топлес об опасности

Загорающих топлес об опасности предупредил маммолог и УЗИ-диагност столичной «Клиники Щербатовой» Иван Мурашов. Он призвал пройти профилактическое обследование перед обнажением груди на солнце, чтобы убедиться в отсутствии скрытых патологий.

«Грудь и кожа на груди очень нежная, они не адаптированы к солнечным лучам. Организм начинает защищаться, и поэтому во время загара происходит усиление кровотока, лимфотока, усиление регенерации клеток, и в том числе пролиферативных изменений со стороны молочной железы и эпителия протоков молочной железы», — рассказал специалист и отметил, что под воздействием прямых солнечных лучей ситуация с доброкачественными образованиями может ухудшиться.

При загорании топлес Мурашов предупредил о важности использования стиков. Кожа сосков тонкая, быстро обезвоживается, могут появиться микротрещинки, а затем воспаление. Еще ареола сильно пигментирована, при воздействии солнца это может вызывать повышенную выработку меланина.

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