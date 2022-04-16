Стали известны весенние тренды маникюра

Стали известны тренды маникюра этой весной. Основательница сети салонов красоты и маникюра в Москве «Маникюрофф» Ирина Голубовская рассказала «Мосленте», что уже не первый сезон самый модный маникюр в нюдовых тонах.

«И тренд никуда не уйдет в ближайшее время. Выглядит он очень красиво, ухоженно, стильно, подходит к любому образу и для любой сферы деятельности», — отметила она. Голубовская уточнила, что такого понятия, как «устаревший дизайн» в маникюре нет, так как клиенту могут нравиться совершенно разные дизайны — это лишь дело вкуса.

Она объяснила, что маникюр, выполненный в технике омбре держится в топе трендов уже не один год. «Или дизайн со стразами: нельзя его назвать трендом, но, если выполнено элегантно, с интересной выкладкой, он тоже может претендовать на тренд. А вот лунный маникюр уже не в моде. Хотя и у него есть свои поклонники», — резюмировала она.

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