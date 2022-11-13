Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» попала в больницу

67-летняя актриса Марина Дюжева, известная по фильмам «Покровские ворота», «Государственная граница» и «По семейным обстоятельствам» попала в больницу. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, артистку госпитализировали в одну из столичных клиник с закрытым переломом руки, который она получила в результате падения на улице. Сообщается, что Дюжевой уже провели операцию и поставили специальную пластину. Сейчас актриса проходит период восстановления.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом плечевой кости.