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10:53, 13 ноября 2022
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Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» попала в больницу

Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» попала в больницу
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

67-летняя актриса Марина Дюжева, известная по фильмам «Покровские ворота», «Государственная граница» и «По семейным обстоятельствам» попала в больницу. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, артистку госпитализировали в одну из столичных клиник с закрытым переломом руки, который она получила в результате падения на улице. Сообщается, что Дюжевой уже провели операцию и поставили специальную пластину. Сейчас актриса проходит период восстановления.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом плечевой кости.

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