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10:57, 12 ноября 2022
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Подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом

Подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В приемное отделение подмосковной Раменской больницы поступила 34-летняя беременная женщина с переломом плечевой кости. Как выяснилось, травму она получила, поскользнувшись на мокрой от дождя лестнице и упав на локоть, сообщает пресс-служба областного минздрава.

«Такие случаи с беременными, а наша пациентка находилась на 36-й неделе, в практике бывают нечасто, и лечение перелома на таком солидном сроке — это всегда высокая степень ответственности. Здесь мы должны учитывать выбор безопасного вида наркоза, а также нельзя забывать и о послеоперационном ведении пациентки», — сообщил врач-травматолог Андрей Москальченко.

Он уточнил, что пациентке была сделана проводниковая анестезия с добавлением местной, то есть обезболен необходимый для операции участок. Женщине сделали открытую репозицию перелома и остеосинтез винтами.

В пресс-службе отметили, что операция прошла успешно. Женщине наложили гипсовую повязку, которую снимут после заживления раны и снятия швов. После того как специалисты убедились, что ни будущему малышу, ни пациентке ничего не угрожает, она была выписана.

Ранее стало известно, что беременная россиянка, перенесшая 12 операций на мозге, отказалась от кесарева сечения при родах.

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