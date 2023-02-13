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11:52, 13 февраля 2023
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Марина Лошак отреагировала на информацию об уходе из Пушкинского музея

Марина Лошак отреагировала на информацию об уходе из Пушкинского музея
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Куратор и галерист Марина Лошак отреагировала на ранее появившуюся в интернете информацию о ее уходе с поста руководителя Государственного Пушкинского музея. В беседе с РИА Новости она опровергла эту новость.

«Узнала об этом из публикации. До апреля контракт, работаю», — сообщила она журналистам.

В пресс-службе Пушкинского музея РБК подтвердили, что Лошак остается на своем посту до 2 апреля.

«Сегодня в Telegram-каналах было распространено сообщение, в котором со ссылкой на личное высказывание Марины Лошак утверждается, что она уходит со своего поста по собственному желанию. Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились Лошак», — рассказали в музее.

Должность руководителя культурного учреждения Лошак занимает с 2013 года.

Ранее в сети появилась информация об уходе Лошак с должности директора культурного учреждения. В СМИ распространились якобы слова самой галеристки.

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