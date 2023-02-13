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11:23, 13 февраля 2023
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Стало известно об уходе Марины Лошак с поста директора Пушкинского музея

Стало известно об уходе Марины Лошак с поста директора Пушкинского музея
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Об уходе музейного работника и галериста Марины Лошак с поста директора Государственного Пушкинского музея стало известно в понедельник, 13 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

«По личным обстоятельствам я покидаю пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты», — процитировал он слова Лошак.

Сама Лошак опровергла появившееся сообщение о своем уходе из музея.

Ранее стало известно, что глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост после того, как у нее закончился трудовой контракт. Новым руководителем стала директор Политехнического музея в Москве Елена Проничева.

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