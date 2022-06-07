Доктор Мясников назвал лучший маринад для шашлыка

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лучший маринад для шашлыка. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» он поставил на первое место минеральную воду.

По словам доктора, выдержанное в минеральной воде мясо пропекается равномерно. К тому же такой маринад, по мнению Мясникова, самый «естественный». «Замачивая мясо в минералке, ты ровным счетом ему ничего не придаешь: ни соли, ни лишнего вкуса — там просто мясо», — объяснил врач. Незамаринованное мясо при готовке остается сырым внутри, отметил Мясников.

При этом доктор назвал шашлык не самым полезным блюдом и напомнил, что мясо на углях едят ради вкуса, а не для пользы. «Вы для чего делаете шашлык? Чтобы пожарить его. Тут не о пользе надо думать. Шашлык — это пища для души», — заключил Мясников.

Ранее диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова рассказала, какой маринад для шашлыка не навредит здоровью.