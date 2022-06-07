Писательница Маринина объяснила дружбу продавщиц с ее мужем

Российский писатель-прозаик, автор произведений детективного жанра Александра Маринина в беседе с «Мослентой» объяснила дружбу продавщиц с ее мужем Сергеем Заточным.

«А моего мужа любят продавщицы всех окрестных магазинов, потому что он с ними моментально заводит дружбу. Дело в том, что он всю жизнь работал в ОБХСС, занимался сферой торговли и общественного питания», — рассказала писательница.

Она добавила, что супруг может найти общий язык с человеком любого пола и для него нормально и привычно. Поэтому, где бы он ни жил, он быстро становится своим во всех окрестные магазинах, мастерские, домах быта. «Муж, порой приходит из магазина и говорит: "не имей сто друзей, а имей сто подружек. Я хотел купить вот эти сосиски, а продавщица Вера сказала, что они не очень свежие, лучше взять вот эти"», — поделилась Маринина в интервью.

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