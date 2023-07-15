Мария Горбань пожаловалась на погоду в Москве

Фигуру в купальнике показала заскучавшая по жаркой погоде актриса Мария Горбань. В личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она пожаловалась на холод в Москве и вспомнила об отдыхе на Шри-Ланке.

«Вот это лето, 13 градусов в Москве! Верните меня на Шри! Срочно!!!» — написала она.

«А все помнят, что нас пугали самым жарким летом за всю историю?», «Обещали знойное лето», «Холодное лето 2023-го», «От таких фото становится жарче», — отметили ее фолловеры в комментариях.

Ранее дату возвращения летней погоды в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.