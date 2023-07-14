Москвичам назвали дату возвращения летней погоды

Дату возвращения летней погоды в Москву в интервью ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что уже в воскресенье, 16 июля, в столице ожидается до 26 градусов.

В начале следующей недели, по его словам, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, однако существует вероятность похолодания в середине недели. Вильфанд не исключил и дождей, но заявил, что солнца будет гораздо больше, чем на этой неделе.

Ранее синоптик Позднякова сообщила о возвращении тепла в Москву в субботу, 15 июля.