09:42, 14 июля 2023
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Москвичам назвали дату возвращения летней погоды
Синоптик Вильфанд заявил, что летняя погода вернется в Москву 16 июля.
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Дату возвращения летней погоды в Москву в интервью ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что уже в воскресенье, 16 июля, в столице ожидается до 26 градусов.
В начале следующей недели, по его словам, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, однако существует вероятность похолодания в середине недели. Вильфанд не исключил и дождей, но заявил, что солнца будет гораздо больше, чем на этой неделе.
Ранее синоптик Позднякова сообщила о возвращении тепла в Москву в субботу, 15 июля.