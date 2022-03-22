Модельер Маша Цигаль дала советы по выбору одежды на блошиных рынках

Модельер и москвичка Маша Цигаль в интервью изданию «ФедералПресс» дала россиянам советы по выбору одежды на блошиных рынках.

Дизайнер напомнила, что такие рынки были всегда, а в данный момент явление становится трендом среди молодежи. «Современное поколение молодых ребят, девушек одевается в секонд-хендах, так, как было на заре моей юности. Я выросла хотя и в Москве, но в СССР: вещей было немного, а все хотели аутентично и необычно одеваться, поэтому мы искали вещи на блошиных рынках и в секонд-хендах», — поделилась воспоминаниями женщина.

Цигаль отметила, что если в ближайшее время зарубежные бренды, приостановившие в рамках антироссийских санкций свою работу на территории страны, и вернутся, то ценник в магазинах будет завышен и не будет соответствовать качеству самой продукции. Но это, по словам дизайнера, поможет людям тщательнее выбирать одежду в альтернативных точках продаж.

«Нужно искать аутентичные вещи, то есть вещи хороших брендов, а не просто покупать старое китайское барахло. Нужно смотреть на качество. Выбирать то, что подходит по стилю и духу. Например, "Шанель" всегда будет в цене, вы в любой момент сможете ее вещь продать», — дала рекомендации модельер.

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