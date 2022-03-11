Стилист назвала российские бренды одежды на замену западным маркам

Блогер, персональный стилист, занимающийся сопровождением клиентов во время шопинга в России и за рубежом, Зина Энгель в беседе с «Мослентой» рассказала, какие российские бренды могут заменить западные, ушедшие из страны торговые марки.

По словам эксперта, после ребрендинга в «Зарине» можно найти интересную линейку базовых вещей, верхней одежды и аксессуаров. Также качественные вещи с хорошим кроем продаются в «Антиге». «Последние покупки там обошлись мне в семь с половиной тысяч рублей», — прокомментировала стилист. Кроме того, в бюджетной ценовой категории Энгель отметила магазин Lime.

Говоря о российских брендах одежды, эксперт упомянула про аутлет со скидами Emka, в котором продается преимущественно классическая одежда: костюмы, юбки, блузки в ценовой категории от 5 до 15 тысяч рублей. Также в марке Belucci представлена широкая линейка классических вещей и верхней одежды, уточнила собеседница.

Что касается более дорогих вещей, то на отечественном рынке, по ее словам, закрепили свои позиции бренды 12storeez и «Эконика».

Также блогер рассказала, что в торговом центре «Авиапарк» в Москве есть целый этаж одежды российских дизайнеров — Trend island, в котором представлены такие магазины как Cocos, 2mood, Top-Top.

Ранее стилист назвала главные модные тренды наступающей весны.