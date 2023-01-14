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20:42, 14 января 2023
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Телеведущая Маша Малиновская раскрыла свой вес после новогодних праздников

Телеведущая Маша Малиновская раскрыла свой вес после новогодних праздников
Фото: Jay Wennington / Unsplash

Свой вес после новогодних праздников раскрыла телеведущая и модель Маша Малиновская в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила, что на зимних каникулах «ни в чем себе не отказывала».

«Майонез и крахмал сделали свое грязное дело, и на сегодня весы показывают удручающие 67 килограммов. Мой рост 176 сантиметров», — сообщила звезда.

Малиновская добавила, что уже села на диету. Знаменитость планирует сбросить 10 килограммов к летнему сезону.

Ранее на лишний вес пожаловалась популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина. «Спорт — жизнь. Надо избавиться от трех килограммов», — заявила она.

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