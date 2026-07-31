Машина на большой скорости улетела в Москву-реку
Автомобиль каршеринга на большой скорости улетел в Москву-реку. Инцидент произошел утром в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, водитель не справился с управлением на повороте, в результате машина упала в реку на Филевской набережной.
Один из находившихся в машине — 20-летний молодой человек — сумел выбраться. Медики диагностировали у него сотрясение мозга. Однако от госпитализации он отказался.
Предполагается, что в автомобиле могли быть еще двое пассажиров. Об их состоянии пока не сообщается.
Ранее водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы в воскресенье, 2 августа. Жителям и гостям города порекомендовали заранее выбирать удобные маршруты с учетом временных перекрытий.