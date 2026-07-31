Город
Опубликовано 31 июля 2026, 03:29
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Водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы

Водителей предупредили об ограничении движения в Москве на Ильинке 2 августа.
Водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы в воскресенье, 2 августа. На официальном сайте правительства столицы пояснили, что изменения коснутся движения на улице Ильинке, а причиной станет проведение городского мероприятия.

Так, движение будет полностью закрыто с 07:00 до 16:00 на улице Ильинке от Новой площади до дома номер пять по Красной площади.

Кроме того, на данном участке будет запрещено парковаться с 00:01 2 августа и до окончания мероприятия.

Жителям и гостям города порекомендовали заранее выбирать удобные маршруты с учетом временных перекрытий.

Ранее на участке улицы Первомайской в Москве для движения закрыли одну полосу. Ограничения будут действовать до 17 августа.

Автор:Анна Вальман
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