Машинист столичного метро раскрыл нюансы работы в новогоднюю ночь

Нюансы своей работы в новогоднюю ночь раскрыл машинист-инструктор столичного метро Сергей Кутулов. Его процитировал сайт мэра Москвы.

«Мне нравится дежурить в этот праздник. Следующие два дня будут выходными, и наш труд в новогоднюю ночь оплачивают по двойному тарифу. Но дело, конечно, не только в этом. Так приятно возить веселых, счастливых людей и чувствовать единение с незнакомцами! В этом даже есть романтика», — признался Кутулов.

По мнению машиниста, Новый год — это в первую очередь детский праздник. «Настоящие мужчины отмечают эту ночь серьезно — на рабочем месте», — заявил он. Кутулов рассказал, что чаще всего в первые полчаса года на перронах пусто, но ближе к двум часам ночи количество людей в метро напоминает час пик. Утром 1 января в подземке появляются те, у кого этот день рабочий. «Едут сонные, им не до праздника», — описал таких пассажиров машинист.

Год назад, когда часы били полночь, все поезда метро должны были оказаться на станциях, а не в тоннелях, чтобы пассажиры могли услышать из громкоговорителей поздравление от имени метрополитена. Кутулов вспомнил, как, прослушав праздничные пожелания, собирался отправиться в путь, но неожиданно сразу несколько человек нажали в вагонах кнопки устройства связи «пассажир-машинист» и закричали: «С Новым годом, машинист!». «Я был тронут», — признается сотрудник подземки.

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