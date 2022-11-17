Раскрыты нюансы работы московских газетчиков полтора века назад

Нюансы работы московских газетчиков полтора века назад, на рубеже XIX-XX столетия, раскрыла «Мослента».

Обычно такой работой занимались мальчики. Они ходили с большими холщовыми сумками, в которых были сложены листы газет, пахнущие свежей типографской краской. Для торговли продавцы выбирали наиболее людные места — у трамвайных остановок, возле больших магазинов, театральных подъездов, кинотеатров. При этом обязательно выкрикивали фразы: «Спешите купить "Московский листок!", «Есть "Россия", "Речь", "Московские ведомости!"»

Чтобы привлечь внимание покупателей, газетчики нередко выкрикивали и самые интригующие заголовки: «Злодейское убийство в Марьиной роще!» или «В доме на Сретенке завелось привидение!»

Ранее были перечислены правила работы извозчиков в дореволюционной Москве.