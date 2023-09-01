Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

Полиция разыскивает участников массовой драки, произошедшей вечером четверга, 31 августа, в ТЦ «Ривьера», сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«На момент прибытия нарядов на место никого из дерущихся там уже не было», — сказал представитель ведомства.

Массовая драка посетителей московского торгового центра «Ривьера» попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В побоище приняли участие несколько десятков человек.