Массовая драка в московском ТЦ попала на видео
Посетители московского ТЦ устроили массовую драку.
Полиция разыскивает участников массовой драки, произошедшей вечером четверга, 31 августа, в ТЦ «Ривьера», сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«На момент прибытия нарядов на место никого из дерущихся там уже не было», — сказал представитель ведомства.
Массовая драка посетителей московского торгового центра «Ривьера» попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В побоище приняли участие несколько десятков человек.
По сообщению канала, драку устроили зрители и участники мероприятия бойцов поп-ММА, которое проходило в ТЦ. Предварительная причина — один из комментариев.
На кадрах мужчины дерутся между собой в зале на одном из этажей здания, а также между торговых рядов. Остальные снимают происходящее на телефоны.
Ранее в вагоне поезда московского метро женщина вступила в драку с пассажиром. Ситуация попала на видео.