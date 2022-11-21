10:34, 21 ноября 2022
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Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Плохие новости 18+»
На одной из центральных улиц Москвы произошла массовая драка мигрантов. Видео потасовки опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
«Очевидцы рассказали, что они шли "стена на стену". А после мигранты заполонили всю улицу, устроив локальные стычки и не давая пройти людям. Прохожие боялись приближаться», — подписали ролик администраторы канала.
На опубликованных кадрах видно, как люди в оранжевой рабочей форме и несколько человек, одетых в штатскую одежду, устроили разборки прямо на проезжей части. Мужчины нападали друг на друга, били своих оппонентов руками и ногами.
Ранее мигранты устроили массовую драку на складе маркетплейса Ozon в подмосковном городе Пушкино. Инцидент попал на видео.