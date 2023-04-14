Люди
16:47, 14 апреля 2023
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Массовая драка на стройке в Москве попала на видео

Mash: на стройке в Москве произошла массовая драка рабочих.

Массовая драка на стройке в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Массовая драка рабочих произошла на стройке в ЖК «Мичуринский парк» недалеко от станции метро «Озерная» на западе Москвы. Конфликт попал на видео, опубликованное Mash.

На видеокадрах участники потасовки используют в драке стройматериалы и другие попавшие под руку предметы. Видно как минимум 12 дерущихся и одного лежащего на асфальте мужчину.

По данным канала, полицейские задержали участников драки для допроса и выяснения обстоятельств случившегося. О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается.

Ранее участник массовой драки в переходе метро ударил оппонента ножом и попал на видео.

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