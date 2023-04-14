Массовая драка на стройке в Москве попала на видео

На видеокадрах участники потасовки используют в драке стройматериалы и другие попавшие под руку предметы. Видно как минимум 12 дерущихся и одного лежащего на асфальте мужчину.

По данным канала, полицейские задержали участников драки для допроса и выяснения обстоятельств случившегося. О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается.

Ранее участник массовой драки в переходе метро ударил оппонента ножом и попал на видео.