11:35, 03 апреля 2023
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Участник массовой драки в переходе метро ударил оппонента ножом и попал на видео
МВД опубликовало видео потасовки в переходе московского метро.
Кадр: «МВД Медиа»
Участник массовой драки в переходе московского метро ударил ножом оппонента и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».
Потасовка произошла в переходе станции метро «Нагатинская». 18-летний житель столицы вступил в конфликт с тремя мужчинами и нанес одному из них удар ножом в спину. Врачи заявили о причинении тяжкого вреда здоровью.
Злоумышленник пытался скрыться и избавиться от ножа, но был арестован.
Ранее массовая драка футболистов в Москве попала на видео.