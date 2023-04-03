Участник массовой драки в переходе метро ударил оппонента ножом и попал на видео

Участник массовой драки в переходе московского метро ударил ножом оппонента и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

Потасовка произошла в переходе станции метро «Нагатинская». 18-летний житель столицы вступил в конфликт с тремя мужчинами и нанес одному из них удар ножом в спину. Врачи заявили о причинении тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленник пытался скрыться и избавиться от ножа, но был арестован.

Ранее массовая драка футболистов в Москве попала на видео.