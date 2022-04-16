Массовая драка в подмосковных Люберцах попала на видео

«Наверное, точку на рынке не поделили», «Вот так и паркуй потом машины... Кто это, что за конфликт, почему здесь? Ужас», «Дикость какая-то. Возвращение в 90-е», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось о задержании более сотни участников драки мигрантов на Шелепихинской набережной.