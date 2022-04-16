Сегодня в 10:14
1 мин.
Массовая драка в подмосковных Люберцах попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
В подмосковных Люберцах произошла массовая драка с участием приезжих. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы».
На кадрах, выложенных в сеть, видно, что как минимум 20 человек ходят между припаркованными во дворе машинами и ругаются между собой, некоторые из них дерутся. Среди участников конфликта также был замечен мужчина на костылях, что очень удивило автора ролика.
«Наверное, точку на рынке не поделили», «Вот так и паркуй потом машины... Кто это, что за конфликт, почему здесь? Ужас», «Дикость какая-то. Возвращение в 90-е», — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось о задержании более сотни участников драки мигрантов на Шелепихинской набережной.