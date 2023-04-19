Массовая драка в Подмосковье попала на видео

«Парень в белом стойкий — его лупили пять минут, а он встал и ушел», «В мире животных», «Я молчу уж про то, что никто из проезжающих машин не вышел помочь — одного человека толпой забивают, долго забивают», «Самое печальное, что их даже искать никто не будет. Вот так и калечат наших парнишек», — прокомментировали юзеры.

По данным источника, побоище произошло на проезжей части около дома №34 по улице Молодежная. На кадрах видно, как две группы людей, одна из которых по численности в два раза меньше, дерутся между собой. Особенно досталось молодому человеку в светлой куртке — сначала он дерется один на один, потом его избивают группой. В момент драки мимо компании проезжали автомобили, но никто не остановился помочь пострадавшим.

Ранее массовая драка произошла в подмосковном автобусе. Ситуация попала на видео.