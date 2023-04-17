12:15, 17 апреля 2023
1 мин.
Массовая драка произошла в подмосковном автобусе
Массовая драка пассажиров произошла в автобусе в Подольске.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
В Подольске произошла массовая драка пассажиров в автобусе №520. Момент потасовки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».
На кадрах видно, что в конфликте участвовали две группы мужчин. По словам очевидцев, причиной перепалки стало поведение молодых людей, певших песни в салоне автобуса. Им сделала замечание женщина с ребенком, после чего один из певших начал угрожать ей. За пассажирку вступились остальные мужчины в салоне, что привело к драке.
Ранее на видео попала массовая драка на стройке в Москве. Потасовка между рабочими произошла недалеко от станции метро «Озерная».