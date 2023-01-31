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16:17, 31 января 2023
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Массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео

Массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео
Кадр: Telegram- канал «Подмосковье сегодня»

Массовая драка с участием шоумена Стаса Барецкого на юге Москвы попала на видео, опубликованное Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Я заехал в магазин, смотрю — там гопники оскорбляют женщину, которая не хочет продавать им пиво. Вели себя как быдло, грубили ей. Вытолкал их на улицу, и там началось!» — цитирует издание самого Барецкого.

По информации очевидцев, конфликт случилась рядом с продуктовым магазином в районе Царицыно. На опубликованных кадрах видно, что в драке против шоумена участвует не менее пяти человек.

Ранее массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы попала на видео.

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