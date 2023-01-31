Массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео

По информации очевидцев, конфликт случилась рядом с продуктовым магазином в районе Царицыно. На опубликованных кадрах видно, что в драке против шоумена участвует не менее пяти человек.

Ранее массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы попала на видео.