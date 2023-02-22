Массовая драка подростков в Москве попала на видео

«Дрались на всех этажах ТЦ, во всех его уголках и во всех возможных форматах. Разумеется, не обошлось без "раз на раз". Охрана не спешила вмешиваться в конфликт», — говорится в сообщении.

На кадрах видно как минимум десять дерущихся между собой молодых людей. Издание сообщает, что об одного из участников конфликта сломали поднос.

Ранее массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео. По информации очевидцев, конфликт случилась рядом с продуктовым магазином в районе Царицыно.