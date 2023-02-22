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17:59, 22 февраля 2023
1 мин.

Массовая драка подростков в Москве попала на видео

Массовая драка подростков в Москве попала на видео

В одном из московских торговых центров произошла массовая драка подростков. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Shot. По информации источника, причиной потасовки стал спор по поводу внешнего вида: одной компании не понравилось, как одета другая.

«Дрались на всех этажах ТЦ, во всех его уголках и во всех возможных форматах. Разумеется, не обошлось без "раз на раз". Охрана не спешила вмешиваться в конфликт», — говорится в сообщении.

На кадрах видно как минимум десять дерущихся между собой молодых людей. Издание сообщает, что об одного из участников конфликта сломали поднос.

Ранее массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео. По информации очевидцев, конфликт случилась рядом с продуктовым магазином в районе Царицыно.

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