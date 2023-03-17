Драка кондуктора и пассажирки в подмосковном автобусе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ЧП Серпухов». Женщины подрались из-за звонка по видеосвязи во время поездки в общественном транспорте.

Автор видео рассказала, что конфликт произошел в городском автобусе номер пять. Кондуктор в грубой форме попросила женщину прекратить разговор во видеосвязи и долго кричала, а после ответа в таком же тоне ударила пассажирку.