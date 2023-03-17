Драка кондуктора и пассажирки в подмосковном автобусе попала на видео
Женщины подрались из-за звонка по видеосвязи в автобусе в городе Серпухове.
Драка кондуктора и пассажирки в подмосковном автобусе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ЧП Серпухов». Женщины подрались из-за звонка по видеосвязи во время поездки в общественном транспорте.
Автор видео рассказала, что конфликт произошел в городском автобусе номер пять. Кондуктор в грубой форме попросила женщину прекратить разговор во видеосвязи и долго кричала, а после ответа в таком же тоне ударила пассажирку.
«Это нормально? У нас вроде нет закона о том, что в автобусе запрещено общаться по видеосвязи», — заметила автор сообщения. «Закона, может, и нет, только не каждому интересно слушать на весь автобус разговор своей соседки», — ответила ей одна из подписчиц канала.
Ранее драка с участием 22-летнего жителя Волгодонска и 18-летнего жителя Подмосковья произошла на «фиолетовой» ветке метро. В ходе конфликта приезжий из Ростовской области распылил в лицо оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.