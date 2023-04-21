Массовая драка с участием 20 школьников попала на видео

На кадрах молодые люди дерутся в стиле смешанных единоборств с добиванием упавших соперников. Автор ролика отметил, что по окончании конфликта все его участники обнялись, пожали друг другу руки и разошлись.

О драке школьников стало известно в четверг, 20 апреля. По данным «Известий», в конфликте участвовали молодые люди 15-18 лет. По предварительным данным, драка произошла из-за ревности к девушке. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее массовая драка с участием десяти человек произошла в подмосковном Одинцово и попала на видео.