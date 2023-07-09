Люди
12:36, 09 июля 2023
1 мин.

Москвичи массово пожаловались на грызунов и их экскременты в заказах Ozon

Москвичи массово пожаловались на живых и мертвых грызунов и их экскременты в заказах Ozon.

Москвичи массово пожаловались на грызунов и их экскременты в заказах Ozon
Фото: Adria Malcolm / Globallookpress.com

На живых и мертвых грызунов и их экскременты в заказах крупного маркетплейса Ozon массово пожаловались москвичи. По данным Mash, людям нередко приходят коробки, внутри которых еще живут или уже умерли грызуны.

Например, одному из горожан мертвые крысы пришли вместе с грилем. Другому столичному жителю пришла коробка с обувью, внутри которой жили несколько маленьких грызунов. Мужчина переложил их в банку и позже выпустил в парке.

Всем клиентам оформили возврат товара, но некоторые намерены подавать жалобы в Роспотребнадзор.

Ранее мертвую мышь обнаружила в своем заказе из маркетплейса Ozon жительница Москвы. Она приехала к женщине в коробке с детскими резиновыми сапогами