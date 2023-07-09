Москвичи массово пожаловались на грызунов и их экскременты в заказах Ozon

На живых и мертвых грызунов и их экскременты в заказах крупного маркетплейса Ozon массово пожаловались москвичи. По данным Mash, людям нередко приходят коробки, внутри которых еще живут или уже умерли грызуны.

Например, одному из горожан мертвые крысы пришли вместе с грилем. Другому столичному жителю пришла коробка с обувью, внутри которой жили несколько маленьких грызунов. Мужчина переложил их в банку и позже выпустил в парке.