Москвичи массово пожаловались на грызунов и их экскременты в заказах Ozon
Москвичи массово пожаловались на живых и мертвых грызунов и их экскременты в заказах Ozon.
На живых и мертвых грызунов и их экскременты в заказах крупного маркетплейса Ozon массово пожаловались москвичи. По данным Mash, людям нередко приходят коробки, внутри которых еще живут или уже умерли грызуны.
Например, одному из горожан мертвые крысы пришли вместе с грилем. Другому столичному жителю пришла коробка с обувью, внутри которой жили несколько маленьких грызунов. Мужчина переложил их в банку и позже выпустил в парке.
Всем клиентам оформили возврат товара, но некоторые намерены подавать жалобы в Роспотребнадзор.
Ранее мертвую мышь обнаружила в своем заказе из маркетплейса Ozon жительница Москвы. Она приехала к женщине в коробке с детскими резиновыми сапогами