Массовое ДТП с пострадавшими произошло на МКАД

На 30-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

На трассе столкнулись пять автомобилей. Из одной машины пришлось деблокировать пострадавшего. А еще одну пострадавшую — пожилую женщину, вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение.

Один человек в результате аварии скончался.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее на трассе в районе села Вороново произошла серьезная авария, в результате которой загорелись фура и легковой автомобиль. Два человека погибли на месте происшествия.