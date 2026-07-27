Взрыв и пожар произошли на трассе в Москве

На трассе в Москве произошли взрыв и пожар. Как передает Telegram-канал Shot, в районе села Вороново — серьезная авария, в результате которой загорелись фура и легковой автомобиль.

По предварительным данным, два человека в легковой BMW погибли на месте происшествия. Также пострадал мотоциклист, который был одним из участников аварии.

По информации Telegram-канала Mash, лобовое столкновение BMW и фуры произошло в момент обгона легковушки мотоциклом, а после прогремели минимум пять взрывов.

На месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) работают все экстренные службы, площадь возгорания — 40 квадратных метров.

Ранее в Москве у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Рио» произошло массовое ДТП. Водитель протаранил сразу пять машин.