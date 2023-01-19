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16:24, 19 января 2023
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Москвичка пожаловалась на массовое нашествие крыс в квартирах многоэтажки

Москвичка пожаловалась на массовое нашествие крыс в квартирах многоэтажки
Фото: Виктория Симонова / Группа «Новая Москва. ТиНАО» во «ВКонтакте»

На массовое нашествие крыс, которые пробираются даже в квартиры с маленькими детьми, пожаловалась жительница многоэтажного дома в поселке Марьино в Новой Москве. Видео и фото грызунов опубликовали в группе «Новая Москва. ТиНАО» во «ВКонтакте».

«Боремся с крысами в поселении Филимонковское, поселок Марьино, дом 4. Управляющая компания не реагирует, жилищная инспекция не реагирует, присылают все уклончивые ответы! У нас дети в квартирах, крысы внаглую бегают!» — пожаловалась местная жительница.

В опубликованном ролике грызуны бегают по первому этажу здания и прячутся в детских игрушках в квартире. Местная жительница уточнила, что жалобы на вредителей направлялись в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, префектуру и администрацию поселения. По ее словам, их сотрудники отправляли запросы в местную управляющую компанию, а та каждый раз сообщала о проведении дезинфекции и дезодорации. Однако проблема за полгода так и не решилась.

Кроме того, россиянка указала, что в подъездах 12-этажного дома не работают домофоны, не делают ремонт, не работает свет, не открываются окна на лестничных площадках и не проводится должным образом уборка.

«По указанному адресу систематически проводят дератизацию. Сегодня проводили повторно. Остальные замечания будет устранены в срок до 20 января», — ответили женщине в комментариях в администрации поселения Филимонковское.

Ранее грызуны заполонили один из дворов на Рязанском проспекте. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что по тротуару около дома бегают более пяти крыс.

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