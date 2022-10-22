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23:23, 22 октября 2022
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Нашествие крыс на одной из московских улиц попало на видео

Нашествие крыс на одной из московских улиц попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

На одной из столичных улиц заметили нашествие крыс. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва сейчас».

На кадрах видно, что по тротуару около дома бегает более пяти грызунов. Источник уточнил, что ролик снят на Рязанском проспекте.

«Собрался крысиный каст для (мультфильма) "Рататуй". Хотя ресторана рядом и нет», — пошутила администрация сообщества.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Ролик с грызунами собрал несколько сотен испуганных реакций от фолловеров.

Ранее нашествие тараканов случилось в одной из столичных многоэтажек. На опубликованных в сети кадрах видно, как десятки насекомых ползают по стене лестничной клетки в подъезде.

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