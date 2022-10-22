Нашествие крыс на одной из московских улиц попало на видео

На кадрах видно, что по тротуару около дома бегает более пяти грызунов. Источник уточнил, что ролик снят на Рязанском проспекте.

«Собрался крысиный каст для (мультфильма) "Рататуй". Хотя ресторана рядом и нет», — пошутила администрация сообщества.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Ролик с грызунами собрал несколько сотен испуганных реакций от фолловеров.

Ранее нашествие тараканов случилось в одной из столичных многоэтажек. На опубликованных в сети кадрах видно, как десятки насекомых ползают по стене лестничной клетки в подъезде.