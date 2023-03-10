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15:18, 10 марта 2023
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Массовое отравление детей произошло в школе в центре Москвы

Детей госпитализировали после отравления водой из кулера в московской школе.

Массовое отравление детей произошло в школе в центре Москвы
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Несколько детей срочно госпитализировали после употребления воды в одной из школ в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Предварительно, причиной отравления стал антисептик.

По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 10 марта. Ученики школы «Покровский квартал» на Большом Казенном переулке выпили воды из кулера, после чего почувствовали себя плохо. Детей госпитализировали.

По предварительным данным, один из школьников подмешал в 17-литовый кулер с водой антисептическое средство. На месте работают правоохранительные органы и врачи.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья массово попали в больницу после травли тараканов в одном из магазинов Подольска. Больше всего пострадал 15-летний подросток, госпитализированный с отеком Квинке.

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