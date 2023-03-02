Жители Подмосковья массово отравились после дезинсекции в магазине

Жители Подмосковья массово попали в больницу после травли тараканов в одном из магазинов Подольска, сообщает (https://t.me/gsuskmosobl/1092) Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Граждане сообщили, что вечером почувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на 1 этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данным СК, больше всего пострадал 15-летний подросток, проживающий в этом доме. В среду вечером, 1 марта, он был доставлен в больницу с диагнозом «отек Квинке» По предварительным данным, с признаками отравления всего обратилось пять человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте работают следовали и криминалисты. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома. В пресс-службе Видновской РКБ «Мосленте» сообщили, что ребенок поступил в медучреждение в тяжелом состоянии.