В Подмосковье произошло массовое отравление детей

Массовое отравление детей произошло на спортивных сборах в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, более 20 человек пострадали в общежитии.

Как сообщает источник, 25 человек обратились за помощью с симптомами отравления. Среди них 23 ребенка в возрасте от 8 до 13 лет и двое взрослых. По предварительным данным, причиной отравления стала ротавирусная инфекция. Заболевшие находятся в состоянии средней тяжести.

Стало также известно, что среди отравившихся есть дети из Электростали, Щелково, Ногинска, Подольска, Королева и Орехово-Зуево. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в одной из школ в центре Москвы.