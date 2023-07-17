Мать найденного во дворе младенца разыскали в Москве

Мать младенца, найденного во дворе жилого дома на Сельскохозяйственной улице, разыскали в Москве. 24-летняя женщина предположила, что годовалый сын выпал из окна, сообщает столичная прокуратура.

«Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире и уснула. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», — рассказали в ведомстве.

Плачущего мальчика обнаружила около дома проходившая мимо женщина. Она вызвала экстренные службы, ребенка госпитализировали.

Ранее стало известно, что младенца без видимых телесных повреждений нашли около дома на Сельскохозяйственной улице. Мальчика передали медработникам.