Пропавшую мать помощницы российского сенатора нашли

Пожилую мать помощницы российского сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко, о пропаже которой стало известно накануне, нашли в Тверской области. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает столичный СК.

По данным ведомства, мать Елены Силкиной скоро доставят в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего. Здоровью и жизни найденной Татьяны Адабаш сейчас ничего не угрожает.

Прокуратура Москвы сообщает, что Абадаш обманом уговорили уехать из дома и лишили возможности общения с близкими. Кроме того, неустановленные лица требовали от ее родственников выкуп.

Возбуждено два уголовных дела по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и по статье 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества»).

Ранее сообщалось, что мать помощницы российского сенатора могли выманить из квартиры и похитить телефонные мошенники.